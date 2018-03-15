На Ямале многодетную мать осудят за смерть ребенка от ожогов

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Многодетную мать, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности своему ребенку, осудят в Пуровском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в п. Самбург 39-летняя мать четверых несовершеннолетних детей оставила на диване трехмесячного сына без присмотра. Ребенок упал на горячую трубу отопления, проходящую вдоль стены комнаты. Малыш получил телесные повреждения и термические ожоги.

Мать не оказала ребенку помощи, запеленала его и уложила спать. Утром женщина обнаружила ребенка мертвым. Причиной смерти малыша стали термические ожоги, осложнившиеся ожоговым шоком.

Женщина злоупотребляла алкоголем. Накануне трагедии она несколько дней не появлялась дома, оставив малыша и старшего ребенка-инвалида на двух дочерей 12 и 8 лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.