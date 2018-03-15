Житель Когалыма украл из супермаркета алкоголь и шоколад

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Мужчину, подозреваемого в краже из магазина, задержали в Когалыме.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, полицейские при патрулировании улиц обнаружили взломанные двери в одном из сетевых магазинов. К выходу шел мужчина с двумя пакетами в руках. Злоумышленника задержали на месте преступления.

Им оказался 21-летний не судимый и нигде не работающий житель Пермского края. Пьяный молодой человек похитил несколько бутылок спиртного, сигареты, шоколад и энергетический напиток на общую сумму более 6 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.