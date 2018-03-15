В Тюмени задержаны похитители аккумуляторов

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В кражах двух аккумуляторов из самосвала подозревают ранее судимых тюменцев 1997 и 1992 г.р.. Сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.

Молодые люди признались, что успели сбыть украденное имущество. Однако похищенные аккумуляторы полицейские изъяли в скупке и вернули законному владельцу.

Кроме того, по версии следователей отдела полиции № 3 фигуранты причастны к аналогичной краже, совершенной ранее.

В отношении похитителей возбуждены уголовные дела по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.