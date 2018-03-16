Юным техникам предлагают попробовать свои силы в конкурсе "ТехЛидер"

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Всероссийский конкурс научных и творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования "ТехЛидер" пройдет на базе Института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ 28 апреля.

Как сообщают организаторы, конкурс проводится в два тура: заочный в период с 15 марта по 22 апреля и очный - 28 апреля. К участию приглашают школьников и обучающихся учреждений среднего профессионального образования. Работы могут быть представлены по следующим направлениям: физика, электроэнергетика и приборостроение; химия, химические технологии и биотехнологии; инженерные науки и инновации — техническое творчество и изобретательство (технические модели, изобретательские и конструкторские проекты).

Для участия в заочном туре необходимо предоставить заявки участников и материалы докладов, оформленные в соответствии с требованиями, до 22 апреля на адрес.

Участие в очном туре предполагает представление авторами своих проектов в виде доклада (не более 10 минут) в сопровождении презентации. Отбор работ для участия в очном туре и определение победителей поводит жюри конкурса. Более подробная информация в приложении, сообщает пресс-служба ТИУ.