"Юнармию" пополнили 60 тоболяков

Посвящение тобольских школьников в юнармейцы / Фото регионального отделения "Юнармии" в Тюменской области

60 тобольских школьников пополнили ряды Всероссийского военно-патриотического общественного объединения “Юнармия”. На торжественной церемонии посвящения они дали клятву юнармейца.

Ребят поздравили с этим событием глава Тобольска Владимир Мазур, помощник военного комиссара Тюменской области по военно-патриотической работе Сергей Русаков, а также депутаты городской думы и представители администрации. Координатор регионального отделения “Юнармии” Анастасия Попова вручила руководству местного отделения знамя юнармейского движения.

Отметим, что это не первый для города набор школьников в “Юнармию” - организация появилась в Тобольске в 2017 году и уже насчитывает более 200 ребят.

﻿ Посвящение тобольских школьников в юнармейцы / Фото регионального отделения "Юнармии" в Тюменской области 1 /

Дарья Казакова