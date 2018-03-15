Банк "Открытие" собрал книги для реабилитационного центра "Лучик"

Фото пресс-службы Западно-Сибирского филиала банка «Открытие»

Банк "Открытие" принял участие в акции "Дарите книги с любовью", приуроченной к Международному дню книгодарения, организатором которой в Ханты-Мансийске выступил Музей геологии, нефти и газа.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", сотрудники финансовой организации передали из своих домашних библиотек детские книги для маленьких посетителей реабилитационного центра "Лучик". Кроме этого подарком для детей стали несколько экземпляров научно-популярной книги "Сам себе ученый!", изданной при поддержке банка "Открытие".

Собранную литературу передал директор дирекции по Ханты-Мансийску Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Петр Суворов: "С реабилитационным центром "Лучик" банк связывают давние отношения. Мы всегда оказывали поддержку лечебно-профилактическому учреждению. Сегодня мы привезли книги, которые, уверен, найдут своего нового читателя и станут хорошим подарком для детей, которые проходят в "Лучике" реабилитацию".