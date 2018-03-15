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Тюменцев приглашают отметить воссоединение с Крымом

18:17 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати

Праздничным митингом-концертом "Россия-Крым: Вместе навсегда!", отметят тюменцы годовщину воссоединения Крыма и России, который состоится на площади 400-летия Тюмени у здания Тюменского драматического театра (ул. Республики, 129) 18 марта. Начало в 20 часов 30 минут.

В центре Тюмени соберутся неравнодушные граждане, представители общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, студенты. Состоятся народные гуляния, выступления музыкальных и творческих коллективов. Тюменцы и гости города вместе исполнят гимн России.

18 марта в 2014 году президент РФ Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов. Подписание произошло сразу по завершении выступления Владимира Путина со специальным посланием Федеральному Собранию по поводу референдума в Крыму. 16 марта 2014 года на полуострове состоялся референдум, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России.

Митинг-концерт "Россия-Крым: Вместе навсегда!" начнется на площади у 400-летия Тюмени у здания Тюменского драматического театра (ул. Республики, 129) в 20 часов 30 минут 18 марта.

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Теги: концерт , Крым , митинг

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