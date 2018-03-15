В Тюмени назвали обладательницу самой красивой косы

st03.kakprosto.ru

Алиса Сайгина стала победительницей конкурсной программы "Коса - девичья краса" в тюменском Доме культуре "Водник". Участницы проявили себя в различных испытаниях, а творческие коллективы порадовали концертными номерами. Алиса Сайгина покорила зал и жюри своими стихами, грацией и пластикой.

В программу конкурса были включены три тура. Особенно волнующим для участниц оказался первый тур, в котором конкурсантки представили себя при помощи стихов, песен и сценок.

Затем девочки проявили себя в творческом конкурсе, где зрители увидели не только красоту распущенных волос участниц, но и их прекрасное умение петь, танцевать, рисовать, читать стихи и заниматься единоборствами. В этом же туре измерялась и длина волос каждой участницы.

Очень зрелищным оказался третий тур – "Весенний бал", во время которого девочки вышли на сцену в красивых вечерних образах и показали оригинальные прически из косичек.

Перед гостями выступили творческие коллективы Дома культуры "Водника". Зрители активно болели за каждую конкурсантку. Поддержать своих юных красавиц пришли родители, родственники и друзья. "Стоять в этот прекрасный, теплый праздничный день на сцене, это уже победа для каждой", - признались участницы.