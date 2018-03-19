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Молодежные театры претендуют на получение гранта

08:25 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото МТЦ "Космос"

Молодежный театральный центр "Космос" принимает заявки на конкурс грантов на реализацию творческих проектов “MyART”.  27 марта в День театра пройдет консультация для потенциальных грантообладателей с федеральным экспертом.

На грант "Космоса" могут претендовать творческие сообщества и инициативные граждане, работающие в Тюменской области, а также участники молодежных театров региона, действующие молодежные театры, театры-студии и любительские и самодеятельные коллективы. В отличие от 2017 года в этом году список направлений проектов стал разнообразнее. Организаторы добавили музыкальное и социально-театральное направления к уже имеющимся фестивальным, гастрольным, образовательным, экспозиционным и издательским.  

"Мы приглашаем федеральных экспертов, чтобы получить обратную связь как в момент доработки идеи, так и на самой защите. На этапе консультации потенциальным грантообладателям смогут подсказать референсы (схожий опыт в других городах, странах), на которые можно будет опереться. В прошлом году мы уже пробовали подобный формат и, как показала практика, такой подход помогает не замыкаться на проектах Тюменской области, а расширять горизонты", – рассказала руководитель проектного офиса Марина Деликатная.

В конкурсе могут участвовать как физические, так и юридические лица. Каждый претендент вправе подать не более одной заявки. Для потенциальных грантообладателей действует возрастное ограничение – от 18 до 35 лет. При этом есть послабление для лиц старше 35 лет при условии, что количество таковых граждан в коллективе не превышает 30%.

фото МТЦ "Космос"

Общий грантовый фонд конкурса на реализацию творческих проектов “MyART” – 2 млн рублей. Каждый участник может претендовать на сумму от 50  до 500 тыс. рублей. Заявки принимают по электронной почте с пометкой "Гранты молодежных театров 2018". За справкой можно обратиться по телефону 51-38-51.

Последний  срок подачи заявки на конкурс “MyART”– до 22 апреля включительно. Публичная защита пройдет 24 апреля. Стоит отметить, что в случае получения гранта грантообладатель должен реализовать свой проект до конца 2018 года, сообщает пресс-служба молодежного театрального центра "Космос". 

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Теги: грант , конкурс , молодежные театры , МТЦ Космос

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