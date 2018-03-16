Исторический парк "Россия - моя история" - лидер по посещаемости в России

Мультимедийный парк "Россия - моя история", фото ИА "Тюменская линия"

135 тыс. 309 учащихся посетили мультимедийный исторический парк в Тюмени за четыре месяца со дня открытия. Это 71% от общего числа школьников всей Тюменской области. Такие данные приводит Фонд гуманитарных проектов.

По численному показателю тюменский парк опередил даже исторические парки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Знания, полученные в историческом парке, пригодились тюменским школьникам в региональной олимпиаде "Россия — моя история. Романовы", организаторами которой выступили Тюменское музейно-просветительское объединение и Тюменский государственный институт развития регионального образования.

Более 900 школьников со всей Тюменской области участвовали в заочном отборочном этапе. Двадцать учеников, набравших наибольшее количество баллов в онлайн-тесте, прошли во второй тур. На базе исторического парка "Россия — моя история" в Тюмени они отвечали на задания квеста, используя интерактивные возможности парка. В финал олимпиады вышли пять участников, им было предложено подготовить выступление об одном из правителей династии Романовых. По решению жюри победителем олимпиады "Россия — моя история. Романовы" стал учащийся Сорокинской школы № 1 Егор Цуриков. Второе место заняла учащаяся школы № 89 Тюмени Дарья Боброва. Третье место присуждено учащемуся школы № 3 Ялуторовска Артуру Тимербаеву.

"Олимпиада стала отборочным уровнем для федерального этапа, который пройдет уже осенью этого года. То, как много школьников откликнулись и приняли участие в ней, говорит о большом интересе к истории России со стороны подрастающего поколения. Рад, что учащиеся не только из Тюмени, но и всей области приезжают в парк. Надеюсь, новые экскурсии, квесты и мероприятия будут продолжать увлекать и детей, и взрослых", — поделился директор исторического парка "Россия — моя история" Павел Шафорост.

Мультимедийный исторический парк "Россия – моя история" открылся в Тюмени 1 ноября. На площади почти в 7 тыс. кв. метров разместились четыре масштабные экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия — моя история. 1945-2016". Помимо федерального контента в парке есть и региональный, который дополнил каждую из четырех выставок. Он посвящен истории Сибири и Тюменской области, археологическим памятникам, походу Ермака и основанию первых русских городов за Уралом – Тюмени и Тобольска, династии Романовых, годам революции и Гражданской войны, сообщает пресс-служба парка "Россия – моя история".