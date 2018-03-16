Тюменские бизнесмены должны активнее пользоваться федеральной господдержкой

admtyumen.ru

Тюменские предприниматели должны активнее участвовать в федеральных программах государственной поддержки бизнеса. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на XXI заседании Столыпинского клуба "Откровенный разговор", организованном региональным отделением Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"В 2018 году значительно изменился ряд федеральных программ поддержки бизнеса. Нужно еще больше активизироваться, чтобы использовать те инструменты, которые предлагают федеральные институты развития. Наша энергия в этом направлении пока кажется мне минимальной, резервы мы использовали не полностью. Активность бизнеса в работе с федеральными институтами развития пока не такая, какую бы нам хотелось видеть. Причем это относится как к промышленности, так и к агропромышленному комплексу", - отметил глава региона.

По словам Владимира Якушева, для того, чтобы воспользоваться федеральными инструментами государственной поддержки бизнеса, нужно выполнять серьезные и жесткие требования, но не у всех тюменских предпринимателей есть такое желание.

"Гораздо проще выступить на какой-то тюменской площадке, рассказать о том, как все плохо и попросить помощи у региона. Конечно, и муниципальные, и региональные власти должны помогать предпринимателям получать федеральную поддержку, но и сам бизнес в этом плане недорабатывает", - подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев напомнил, что Минэкономразвития России разработало программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства под 6,5 процента годовых на срок не более десяти лет до 1 миллиарда рублей на инвестиционные цели, и на срок не более 3 лет до 100 миллионов рублей - на оборотные цели. Фонд развития промышленности финансирует уникальные технологические проекты под 5 процентов годовых в размере до 500 миллионов рублей. Федеральная корпорация "МСП" реализует программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3 миллионов рублей для малых предприятий на уровне до 10,6 процента годовых, для средних предприятий - до 9,6 процента годовых.

"Вы знаете мою позицию, которую я отстаиваю на различных федеральных площадках, - процентные ставки для развития бизнеса должны быть минимальными. Особенно если дело касается внедрения инноваций, создания высокотехнологичных предприятий", - заявил глава региона. По мнению Владимира Якушева, процентные ставки от 6,5 до 10,6% годовых, предлагаемые федеральными институтами развития, чрезмерно высоки.

"Поэтому на региональном уровне мы решили, что у всех наших инструментов финансовой поддержки бизнеса будет одна стоимость - три процента годовых. В частности, по этой процентной ставке Инвестиционное агентство Тюменской области будет представлять займы до 50 миллионов рублей для реализации инвестпроектов в приоритетных отраслях - это обрабатывающие производства, сфера услуг, в том числе муниципалитетах", - сообщил он.

Для реализации проектов резидентов индустриальных парков Тюменской области будут предоставляться займы до 50 млн рублей под 0% годовых, добавил губернатор.

"Это беспрецедентное решение - ноль. Кроме того, резиденты индустриальных парков получают налоговые льготы и практически бесплатную инфраструктуру. Мне кажется, при таком комплексном подходе реализовывать проекты уже можно", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, что, выступая на одном из тюменских предпринимательских форумов в марте 2018 года, глава региона сообщил, что правительство Тюменской области готово субсидировать процентные ставки федеральных институтов развития, чтобы стоимость заимствований для инвесторов была ниже и стремилась к 3%.

Евгений Бабенко