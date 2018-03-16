В школе-интернате на Ямале педагог домогался воспитанниц

sledcom.ru

Воспитателя школы-интерната, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении воспитанниц, осудят в Тазовском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, 59-летний воспитатель совершал развратные действия в отношении воспитанниц. На данный момент выявлено пять эпизодов преступлений, совершенных в отношении девочек, не достигших 14-летнего возраста.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.