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Тюменские умники и умницы представят регион на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

15:34 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТюмГУ

20 учащихся с 8 по 11 классы по 11 предметам представят Тюменскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которая стартует 20 марта. Эти ребята - победители регионального этапа, они набрали максимальное число баллов для завершающего этапа.

Открывает заключительный этап астрономия. Делегатом от Тюменской области на ней станет 11-классник гимназии Лицмана Тобольска Алексей Потапов. Он по итогам регионального этапа олимпиады набрал более 66% баллов. Олимпиада по астрономии пройдет в Волгограде с 20 по 25 марта. 

В олимпиаде по праву, которая пройдет в Нижегородской области с 25 по 30 марта, примет участие ученик гимназии ТюмГУ Глеб Афанасьев. 

11-классница гимназии ТюмГУ Арина Кокшарова представит регион на олимпиаде по французскому языку в Ульяновской области с 25 по 30 марта. 

Состязания по литературе пройдут в Казани с 31 марта по 6 апреля. Делегатом от Тюменской области станет 11-классница гимназии ТюмГУ Татьяна Дайнеко.

Восьмиклассник физико-математической школы Тюмени Максим Хабаров представит регион на олимпиаде по информатике и ИКТ в Ульяновске с 1 по 7 апреля.

Столицей проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике выбрана Тюмень. Девятиклассник физико-математической школы Тюмени Фадей Богомяков представит регион на олимпиаде с 9 по 14 апреля. 

Знания испанского языка впервые на федеральном уровне в Москве с 9 по 13 апреля продемонстрирует 10-классница школы № 70 Тюмени Анастасия Тюлькова.   

Сразу три тюменских школьника представят Тюменскую область на олимпиаде по русскому языку - это учащийся 9 класса школы № 31 Ишима Иван Зверев, 10-классницы гимназии ТюмГУ Полина Черноморченко и Дарья Мицюк. Олимпиада пройдет в Великом Новгороде с 9 апреля по 14 апреля. 

Олимпиада по искусству пройдет в Смоленске с 14 по 19 апреля. От Тюменской области в ней примет участие 9-классница гимназии русской культуры Тюмени Юлия Демчук.   

Всероссийский заключительный этап олимпиады по экономике пройдет в Москве 14-19 апреля.  Делегатами от Тюменской области станут девятиклассники физико-математической школы Тюмени Михаил Тутанов, Алексей Белоножко и Егор Афанасьев. 

Девятиклассник гимназии Лицмана Тобольска Чингиз Жанарбаев и 11-классник гимназии ТюмГУ Андрей Ляпин будут участвовать в олимпиаде по географии, которая пройдет в Ульяновске 22-28 апреля. 

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады по математике в Екатеринбурге 23-28 апреля от региона будут участвовать четверо девятиклассников физико-математической школы Тюмени: Иван Строгальщиков, Михаил Тутанов, Леонид Горбунов, Алексей Белоножко. 

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников от региона определены только по 11 предметам, отбор претендентов по остальным 13 предметам продолжается. 

Добавим, всего в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников примут участие более 5 тыс. школьников. Состязания пройдут на территории 15 субъектов РФ. 

Анжела Лебедева

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Теги: Всероссийская олимпиада школьников , заключительный этап , испанский язык , Тюмень , физико-математическая школа

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