Социальный проект "Шанс" ищет наставников

Идет набор наставников в социальный проект "Шанс" / Фото мультицентра "Моя территория"

Наставников, которые помогут юным участникам социального проекта "Шанс" увидеть позитивный путь развития, ищут среди тюменцев.

Для того, чтобы стать наставником, не нужно наличие специальной квалификации, подготовка к работе с подростками проходит в процессе проекта. К участию приглашают людей самых разных профессий: журналистов, научных сотрудников, дизайнеров, технических специалистов и многих других представителей разных отраслей.

Анкету для участия в проекте нужно заполнить на сайте. Старт проекта - 8 апреля, его продолжительность — 7 месяцев.

В самом начале будущие наставники проходят бесплатный курс обучения с педагогом-психологом, после которого выдается сертификат наставника. После этого организаторы проводят тренинг на знакомство с детьми. После того, как пары ребенок-наставник определены, для их удобства составляются индивидуальные графики мероприятий: тренинги, креативные мастер-классы, совместные занятия спортом.

Напомним, социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени в третий раз. Он направлен на работу с детьми, которые стоят на внутришкольном учете. В 2017 году за 77 дней было проведено 25 встреч для 46 пар наставник-ребенок, а в 2018 году проект выиграл президентский грант на развитие гражданского общества.

Дарья Казакова