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Продавцы "чудо-фильтров" дозвонились до тюменского Роспотребнадзора

11:43 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - ИА "Тюменская линия"

Тюменцам продолжают предлагать "чудесные" фильтры для воды. Продавцы такой техники не только обходят квартиры, но и предлагают свою продукцию по телефону. Один такой звонок поступил даже в кабинет руководителя областного Роспотребнадзора.

Об этом случае глава управления Галина Шарухо сообщила на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия". 

Как отметила Галина Шарухо, позвонивший начал рассказ о том, что какая некачественная вода в водопроводе, предложил на месте провести анализ воды и продемонстрировать "волшебную" очистку. Однако разговор закончился, когда она попросила уточнить название компании. После ее слов  о том, что она не помнит такой фирмы среди аккредитованных на проведение исследований, собеседник положил трубку.

Как показывает анализ обращений горожан в областной Росспотребнадзор, обманывают тюменцев не только продавцы фильтров для воды. Начальник отдела защиты прав потребителей управления Артем Никоза рассказал, что зачастую люди жалуются также на включение в договор условий, ущемляющих их права.

"Чаще такие факты выявляются в договорах на медицинские, образовательные и финансовые услуги, иногда в  общественном питании, - отметил Артем Никоза. – Некоторые тюменские рестораторы не дают информации о весе порции блюда и его составе, а также пищевой ценности. Недовольным клиентам не дают книгу жалоб и предложений".

В 2017 году в областной Роспотребнадзор поступило 65 жалоб на тюменские компании ООО "Лакшери", ООО "Грация", ООО "Гармония", ООО "Территория здоровья", ООО "Ариэль". Как оказалось, горожан приглашали посетить эти салоны для бесплатных косметических и медицинских процедур. После посетителей, преимущественно пожилых людей, убеждали заключить договор оказания услуг в рассрочку путем заключения кредитного договора.

Управление обратилось с исковыми заявлениями в интересах 19 потребителей, а также дало 28 заключений в суд. Во всех случаях требования, из числа рассмотренных судом, удовлетворены либо заключены мировые соглашения. Всего в пользу потребителей присуждено около 5,5 млн рублей. 

Галина Шарухо рассказала о случае 80-летней тюменки. Поверив звонку из некой новосибирской медицинской организации, пожилая женщина перевела продавцам 250 тыс. рублей за "волшебные" таблетки, возвращающие молодость и здоровье. Конечно, лекарство оказалось самым обычным БАДом – пищевой добавкой без каких-то целебных свойств.

"А когда пенсионерка засомневалась, покупать ли ей новую партию таблеток, продавцы стали ей угрожать: прекратите прием - здоровье повредится совсем, - рассказала Галина Шарухо. - Мы обратились в правоохранительные органы,  но получили отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас думаем, как защитить права этой бабушки. Поймите, молодильных яблок не существует, как нет и ничего бесплатного. Хотите сохранить молодость и здоровье  - питайтесь правильно и больше двигайтесь, а также храните душевное равновесие".

Николай Ступников

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Теги: Галина Шарухо , права потребителей , Роспотребнадзор

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