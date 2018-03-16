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Tyumen Cyber Fest 2018 впечатлит гостей масштабом и интерактивными площадками

13:32 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Косплей на Tyumen Cyber Fest 2018. Фото Пресс-службы фестиваля

Фото с прокачанными героями PUBG и танками из World of Tanks доступны каждому гостю фестиваля Tyumen Cyber Fest 2018, который пройдет в тюменском легкоатлетическом манеже 17 и 18 марта.

Фанаты игры оценят, уверен организатор киберфестиваля Роман Чуйко. На брифинге он рассказал и продемонстрировал, как можно будет сделать фотографию с помощью 3D-метки с героями и танками. Неподалеку разместили зеленый хромокей, с помощью которого можно сфотографироваться на фоне в любимой игре: в первый день киберфестиваля фотозона покажет поле боя World of Tanks, а 18 марта даст на выбор фоны PUBG, DOTA2, CS:GO, Tekken7. Все это доступно в интерактивной зоне для всех посетителей: вход на фестиваль свободный по регистрации на сайте Кибертюмень.рф. По данным сайта на фестиваль собираются более 2 тыс. 500 зрителей. 

Для посетителей в 10 часов начнут работать фотозоны ART–объекта "Боевые машины", КиберАрена, консольная зона Sony PlayStation 4, ТИР "Академия страйкбола". Гости смогут сыграть в VR-турнире.

Tyumen Cyber Fest 2018. Фото ИА "Тюменская линия"

На площадке завершают подготовительные работы. Организаторы устанавливают 100 компьютеров для киберспортсменов: меньше суток осталось до момента, когда в бой вступят 450 танкистов. Первый день посвятят турниру по World of Tanks, по запросу тюменцев его проводит сама компания-разработчик Wargaming.net. Церемония открытия фестиваля Tyumen Cyber Fest 2018 начнется в 12 часов 17 марта. До вечера пройдут отборочные туры, финальные бои начнутся в 19 часов. 

Первый день состязаний завершится церемонией награждения победителей турнира по World of Tanks (командный, личный и профи зачет) и концертом команды BLACK STAR – Скруджи, Natan, Kan.

18 марта площадка встретит еще 650 участников, которые сразятся в четырех дисциплинах: PUBG, DOTA2, CS:GO, Tekken7. Кстати, последняя - одна из самых популярных у тюменских спортсменов, заверил Роман Чуйко. Чествовать победителей будут также вечером, церемония закрытия завершится концертом рэпера ST. Возрастное ограничение для посетителей концерта 18+. 

Лина Орлова

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Теги: World of Tanks , киберспорт , концерт , Роман Чуйко , фестиваль

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