Житель Ялуторовского района выстрелил в ногу своей сожительнице

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Мужчину, подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью, задержали в Ялуторовском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в ходе распития алкоголя между сожителями произошла ссора. Безработный житель Ялуторовского района выстрелил в ногу из пневматического пистолета сожительнице. 43-летняя женщина с телесными повреждениями была доставлена в больницу.

Фигурант признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.