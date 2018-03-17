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Тюменцев могут включить во всероссийский реестр доноров костного мозга

12:24 17 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Лиги добровольцев ТюмГУ

В Тюмени завершилась акция по пополнению регистра доноров костного мозга. С 26 февраля до 12 марта в медцентр “Новамед” пришли 112 человек.

Несколько миллилитров их крови отправиться на типирование в Санкт-Петербург. Сдача крови автоматически означает попадание в регистр доноров, призванный помочь больным раком, пишет "Вслух.ру".

Каждый из сдавших кровь может стать реальным донором в любое время. Все зависит от того, понадобится ли помощь генетическому близнецу. Если донор подошел реципиенту, его позовут спасать чью-то жизнь. Прежде чем из потенциального превратиться в реального донора, человек пройдет полное медицинское обследование, цель которого – сделать забор клеток максимально безопасным.

Как напоминают организаторы, регистр создается на деньги жертвователей. И крайне важно, чтобы добровольцы, вступающие в ряды регистра, понимали, что это ответственный шаг. К сожалению, случаи отказов от донации при совпадении HLA-фенотипа нередки. Среди самых частых причин – запрет родственников и недостаток информации.

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