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Тюменские ребята привезли золото со всероссийского фестиваля по робототехнике

16:24 17 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ДТиС "Пионер"

Сборная Тюменской области вернулась из Москвы со всероссийского технологического фестиваля PROFEST. В нем приняли участие около 7 тыс. 500 человек из 74 регионов России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

PROFEST стал крупнейшим в Европе событием в области детского и молодежного инженерно-технического творчества, объединив более 40 видов соревнований и конкурсов. Все они позволили увидеть траекторию профессионального продвижения детей от 6 лет до стартапов старшеклассников и студентов. В рамках фестиваля PROFEST прошли робототехнические состязания, соревнования по профмастерству JuniorSkills и баталии юниорских корпораций.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюмеснкой области Евгения Самохвалова, наши ребята завоевали золотую медаль JuniorSkills в компетенции "Мобильная робототехника" (Матвей Васильев, Артем Бахтерев, тренер Татьяна Черемисова из лицея №81 г. Тюмени), серебро JuniorSkills по компетенции "Прототипирование" (клуб "RoboCraft" Егор Замятин, Данил Федоров, тренер Лисина Екатерина), серебро в новом направлении "Инженерный проект" (клуб "RoboCraft" Максим Санников, Павел Потапов, руководитель Татьяна Рагозина) и награду за "Лучшее исследование" в JrFLL (команда 65 школы Тюмени: Макар Кудрявцев, Дарья Бытова, Алексей Подшивалов, руководитель Тамара Середкина).

В соревнованиях по профмастерству JuniorSkills помимо традиционных состязаний ("Мобильная робототехника", "Прототипирование", "Интернет вещей" и т.п.), прошел "Чемпионат корпораций". В нём тюменцы - воспитанники клуба "RoboCraft" (Иван Михайлов, Артем Роднаев, тренер Евгений Швецов) участвовали впервые. Ребята создавали роботов-сортировщиков сельскохозяйственной продукции для агрохолдинга "Кубань" и беспилотный аппарат для мониторинга подземных запасов для добывающих предприятий (уголь в разрезах) по заказу "РУСАЛ".

Всего сотая доля балла отделяет команду областной физико-математической школы от призового места, но у ребят есть все шансы войти в число победителей – в рамках "Робофеста" они писали всероссийскую олимпиаду по физике, результаты которой будут известны уже в конце марта. Победители этой олимпиады могут претендовать на зачисление на физический факультет МГУ без экзаменов, а призеры – на получение 100 баллов на внутреннем экзамене МГУ при поступлении. Другие российские вузы также предоставляют льготы победителям олимпиады.

К слову, по итогам прошлого года, 11 участников олимпиады поступили в ведущие вузы России, включая МГУ им. М.В.Ломоносова и МГТУ им. Н.Э. Баумана, пишет "Аргументы и Факты в Западной Сибири". 

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