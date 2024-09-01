За три года гаражной амнистии жители Тюменской области легализовали 19,5 объектов

| Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

19,5 тыс. прав на гаражи и земельные участки под ними оформили в собственность жители Тюменской области за три года. Зарегистрировать недвижимость они смогли в рамках гаражной амнистии.

Как сообщает областное управление Росреестра, эту возможность особенно ценили те жители региона, которые до 1 сентября 2021 года могли оформить эти объемы в собственность только через суд.

"Сейчас достаточно обратиться в органы власти. Которые последовательно, во взаимодействии друг с другом предоставят права на земельный участок, зарегистрируют право на него и гараж", - отметил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

Для обращения необходимо подготовить документы, которые подтверждают пользование этими объектами до 30 декабря 2004 года. Самый основной - договор на инженерно-техническое обеспечение.