В ТюмГУ началась запись на Цифровую кафедру

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запись на онлайн-курс по Цифровой кафедре началась в Тюменском государственном университете. На этот курс могут записаться студенты: ранее не учившиеся на Цифровой кафедре; не учившиеся по модели 2+2 ТюмГУ; не являющиеся студентами первого курса бакалавриата или специалитета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проект "Цифровая кафедра" реализуется в рамках программы развития ТюмГУ "Приоритет 2030". По завершению обучения студенты получат дипломы c присвоением квалификации "Специалист по большим данным".

Есть возможность выбора формы обучения (заочная, очная или очно-заочная). Регистрация на курс — до 23 сентября. Обучение проходит бесплатно.

Проект "Цифровые кафедры" реализуется в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".