Югорчанин разместил в Интернете интимные фото несовершеннолетней знакомой

Фото ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, осудят в Березовском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, 21-летний подозреваемый в социальной сети познакомился с 13-летней девочкой. В ходе переписки он попросил выслать фотографии в обнаженном виде. Общение продолжалась еще некоторое время. После ссоры молодой человек разместил интимные фотоснимки в группе социальной сети, где состояли друзья потерпевшей.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.