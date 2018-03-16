Липовые сотрудницы газовой службы обманывают пожилых тюменцев

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Представляясь сотрудниками газовой службы, три женщины грабят пожилых тюменцев. Полиция просит горожан помочь в поимке злоумышленниц.

Первый случай произошел днем 12 марта. Три неизвестные женщины под предлогом проверки счетчиков проникли в квартиру на улице Севастопольской. У пенсионерки злоумышленницы пытались похитить сбережения. Женщина обратилась в полицию.

На следующий день в квартире на ул. Геологоразведчиков произошло аналогичное преступление. На этот раз двум неизвестным женщинам, которые представились сотрудниками администрации города, удалось похитить все накопления супругов-пенсионеров в рублях и иностранной валюте.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, ищут очевидцев, свидетелей совершенных преступлений.

Предполагаемые злоумышленницы установлены. Если вам известны эти люди либо вы пострадали от их возможных противоправных действий, просьба обращаться в полицию: 02 (со стационарных телефонов), 102 (с мобильных), а также 291-845 (управление уголовного розыска).

Николай Ступников