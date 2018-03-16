Надышавшийся дымом на пожаре тюменец готовится к выписке

фото ЧС Тюмень ВК

Серьезный пожар произошел в Тюмени на ул. Пражской 15 марта. Горела квартира в трехэтажном жилом доме. Пожарные спасли двух человек, один из пострадавших был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

"Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире поступило в 15 часов 7 минут, - рассказали в пресс-службе областного МЧС. - На место выезжали шесть единиц спецтехники и 17 человек личного состава. Из опасной зоны были эвакуированы два человека. Пожар был ликвидирован к 15 часам 33 минутам".

Как рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина, пострадавший мужчина был госпитализирован в Областную клиническую больницу № 1. Сейчас он находится в токсикологическом отделении. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, планируют выписать пациента 19 марта.

По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

Николай Ступников