В Ноябрьске подросток из банкомата получил триста тысяч рублей

bankcarding.ru

15-летний школьник Ноябрьска вместо запрошенной суммы получил из банкомата 300 тыс. рублей. Как выяснилось впоследствии, в работе терминала произошел технический сбой.

Подросток, недолго думая, направился с крупной суммой денег в отдел полиции. За проявленную гражданскую позицию он будет отмечен специальной наградой, сообщает ИА "Ноябрьск24".