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Альберт Суфианов пообщался со студентами тюменского медицинского колледжа

16:54 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати

Главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени Альберт Суфианов посетил тюменский медицинский колледж.

Во время визита он пообщался с директором учебного заведения Мариной Макаровой, познакомился с экспозицией музея колледжа и ответил на вопросы студентов.

Альберт Акрамович рассказал будущим медикам об истории создания Федерального центра нейрохирурги в Тюмени, отметив уникальность проекта и его необходимость для страны, о том, что врачи ФЦН стараются помочь даже самым тяжелым больным, которых оказались оперировать в других странах. Профессор также поделился некоторыми секретами успеха в медицинской профессии.

На вопрос, насколько необходимо представителю медицинской профессии знать иностранный язык, он ответил:

"Чрезвычайно важно знать английский язык. Без него не получится построить карьеру. Я изучал английский самостоятельно, и это позволило мне побывать в разных странах, получить колоссальный опыт и многого добиться. Например, я много учился и работал в Японии, в Германии, в США. Таким образом, получился необычный микс: хирургически я оперирую как японец, эндоскопически – как немец, на основании черепа – как американец. Я совершенствую себя на каждом шагу".

По словам профессора, свою основную миссию, помимо спасения жизней пациентов, он видит в обучении нового поколения специалистов, адаптированных к работе с цифровыми технологиями. Это касается медицинского персонала всех звеньев, включая медсестер.

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Отвечая на вопрос о профессиональном призвании, Альберт Суфианов сказал, что медик должен быть фанатом своего дела, с добротой относиться к каждому пациенту и осознавать, что жизнь любого человека бесценна.

"Мне с детства мама говорила, что самая благородная профессия – врач. Я пошел учиться, и мне повезло с преподавателями, которые разглядели во мне хирурга. Немного позже я понял, что мое направление – это именно нейрохирургия. Из детской нейрохирургии я перешел во взрослую и стал универсальным специалистом. Самое главное в нашей профессии – это желание помогать людям", - подчеркнул руководитель ФЦН Тюмени.

В общении со студентами и преподавателями медицинского колледжа Альберт Суфианов сказал, что он будет рад, если в профессиональную команду специалистов ФЦН придут способные, желающие работать с отдачей – выпускники колледжа.

"Медицинская сестра для нейрохирурга – это его правая рука. Во многом успех в лечении пациента зависит от специалистов среднего медицинского персонала", - акцентировал Альберт Акрамович.

Встреча студентов и преподавателей медицинского колледжа состоялась накануне важного политического события в стране – выборов президента России.

"Долг каждого из нас 18 марта принять участие в голосовании. Ведь мы голосуем за будущее страны", - обозначил свою позицию депутат в завершение встречи.

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Теги: Альберт Суфианов , медицина , медколледж , студенты , ФЦН

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