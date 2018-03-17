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В Медицинском городе установили новые ультразвуковые сканеры

12:01 17 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

В маммологических центрах Медицинского города установили новые ультразвуковые сканеры высокого уровня. На таком современном оборудовании врачи могут выявлять даже самые маленькие образования от 3 мм.

Также, новые УЗ-сканеры имеют функцию трехмерной реконструкции изображения (3D) и ультразвуковой эластографии. Благодаря последней, по качественным и количественным характеристикам оценки эластичности (жесткости) образования и окружающих тканей, онкологи смогут предположить, какой характер имеет опухоль - злокачественный или доброкачественный. Ультразвуковая диагностика – это эффективный высокоинформативный метод раннего выявления и уточняющей дифференциальной диагностики различных заболеваний молочных желез. Сегодня УЗИ играет ведущую роль после маммографии при выявлении заболеваний молочных желез у женщин старше 40 лет. А для пациенток до 40 лет это основной метод исследования. Одной из самых главных задач УЗИ является  выявление узловых образований, кист, мастопатии и других изменений структуры молочных желез. Ультразвуковая диагностика позволяет дифференцировать доброкачественные и злокачественные опухоли молочной железы. Кроме того, УЗИ помогает врачам-онкологам не только увидеть новообразование, но и под контролем ультразвукового аппарата выполнить его биопсию и получить анализ для подтверждения диагноза. В этом случае аппарат используется для навигации проведения биопсии, которая выполняется всем женщинам при диагностике рака молочной железы. В маммологическом центре было выявлено 223 случая рака молочной железы в 2017 году. В 80% случаев опухоль была обнаружена на ранних стадиях, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. 

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Теги: маммологический центр , Медицинский город , сканеры , УЗИ

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