Российские спортсмены завоевали четыре медали Паралимпийских игр в Пхенчхане

фото Паралимпийского комитета России

Екатерина Румянцева и Михалина Лысова стали серебряными призерами, а Марта Зайнуллина выиграла бронзу в лыжных гонках 17 марта, в предпоследний день игр. Валерий Редкозубов принес в копилку российской команды еще одну бронзовую награду в горнолыжном спорте.

Как сообщает РИА Новости, Лысова в индивидуальных гонках на Паралимпиаде показала самый стабильный результат среди россиянок – в каждой она неизменно завоевывала медаль: шесть в шести, причем дважды выиграла, доведя счет своих личных побед на Паралимпийских играх также до шести. Михалина Лысова с ведущим Алексеем Ивановым стала второй на дистанции 7,5 км в соревновании спортсменок с нарушением зрения 17 марта, проиграв белоруске Светлане Саханенко.

"На первом кругу если была борьба, то на втором я немножечко "слила". Было очень тяжело на втором кругу, но, слава богу, что вторая, дотерпела до конца. Что касается сил, то было тяжеловато сегодня, но терпимо, вполне неплохо. Сейчас есть радость, что наконец-то все закончилось, что летим уже домой. Мысленно я уже дома", - рассказала Лысова.

Сборная России занимает второе место в медальном зачете, имея в активе восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград. Лидерство сохраняет команда США (12 - 15 - 8). На третью позицию поднялась сборная Канады (8 - 1 - 15).