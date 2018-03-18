up

18.03.2018 воскресенье

USD 57,4942

EUR 70,8099

В Тюмени -1..1 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

"Тюменская весна" дарит горожанам подарки и хорошее настроение

11:11 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Викторина на фестивале "Тюменская весна". Фото ИА "Тюменская линия"

Сегодня самый главный день для нашей семьи - выборы президента. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили Фазнави и Расуля Губаевы.

Как рассказали супруги, они проголосовали с утра, поучаствовали в фестивале "Тюменская весна" и в ходе викторины выиграли фены, чему очень рады. Планируют подарить их дочерям.

По словам Максима Водчица, он 10 лет живет в Тюмени, родился а Подмосковье. "Мы с женой очень активные. Всегда голосуем, участвуем в выборах. Рады, что в викторине выиграли блендер и чайник. В нашей молодой семье все пригодится", - сказал он.

Семья Федоркевич, включая свекра и свекровь, пришли на участок и сделали свой выбор.

Как сообщила Ирина Федоркевич, викторина на фестивале "Тюменская весна" была очень интересной и так получилось, что они выиграли два чайника, блендер и фен. Настроение у всей семьи отличное.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: выборы президента , фестиваль Тюменская весна
Ранее в сюжете
18.03.2018, 10:26 Тюменская долгожительница проголосовала на выборах президента
18.03.2018, 10:19 Представители коренных малочисленных народов Севера проголосовали в Тюмени
18.03.2018, 09:49 Сайт «Карта нарушений на выборах» - конвейер фейков, убедились тюменцы
18.03.2018, 09:29 За выборами президента России можно наблюдать в режиме реального времени
18.03.2018, 09:01 Очереди на участках: Тюмень выбирает президента России
18.03.2018, 08:53 Александр Моор проголосовал на выборах президента
18.03.2018, 08:14 Как узнать, где голосовать на выборах

Последние новости

11:11 "Тюменская весна" дарит горожанам подарки и хорошее настроение Фото
11:05 Известный блогер Miniyakovka пригласила тюменцев поселфиться
11:00 В России изменились правила дорожного движения
10:26 Тюменская долгожительница проголосовала на выборах президента Фото
10:21 Тюменских киберспортсменов ждут фестивали в 2018 году
10:19 Представители коренных малочисленных народов Севера проголосовали в Тюмени Фото
10:15 Фоторамки конкурса "Открой свою Тюмень" привлекли горожан
10:01 Фестиваль "Тюменская весна" раздал первые подарки и готов раздавать еще Фото
09:57 Тюменский киберфест: жаркие бои и первые победители Фото
09:49 Сайт "Карта нарушений на выборах" - конвейер фейков, убедились тюменцы
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Инфраструктуру для отдыха на тюменской набережной должны развивать предприниматели

Активисты ОНФ передали Владимиру Якушеву общественные предложения

Владимир Якушев: предпринимательская инициатива - важное условие роста экономики

Политика

Тюменская долгожительница проголосовала на выборах президента

Представители коренных малочисленных народов Севера проголосовали в Тюмени

Сайт "Карта нарушений на выборах" - конвейер фейков, убедились тюменцы

Экономика

"Тюменский бройлер" предлагает покупателям более двухсот наименований продуктов

Производство тюменского бензина Евро-5 начнется во втором квартале 2018 года

Авиакомпания "Ютэйр" предлагает специальные цены на авиаперевозки

Общество

"Тюменская весна" дарит горожанам подарки и хорошее настроение

Известный блогер Miniyakovka пригласила тюменцев поселфиться

В России изменились правила дорожного движения

Спорт

Александр Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира по лыжным гонкам

FIFA утвердил использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Российские спортсмены завоевали четыре медали Паралимпийских игр в Пхенчхане

Происшествия

В Ноябрьске подросток из банкомата получил триста тысяч рублей

Липовые сотрудницы газовой службы обманывают пожилых тюменцев

Предприятие Главрыбвод оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+