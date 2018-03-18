"Тюменская весна" дарит горожанам подарки и хорошее настроение

Викторина на фестивале "Тюменская весна". Фото ИА "Тюменская линия"

Сегодня самый главный день для нашей семьи - выборы президента. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили Фазнави и Расуля Губаевы.

Как рассказали супруги, они проголосовали с утра, поучаствовали в фестивале "Тюменская весна" и в ходе викторины выиграли фены, чему очень рады. Планируют подарить их дочерям.

По словам Максима Водчица, он 10 лет живет в Тюмени, родился а Подмосковье. "Мы с женой очень активные. Всегда голосуем, участвуем в выборах. Рады, что в викторине выиграли блендер и чайник. В нашей молодой семье все пригодится", - сказал он.

Семья Федоркевич, включая свекра и свекровь, пришли на участок и сделали свой выбор.

Как сообщила Ирина Федоркевич, викторина на фестивале "Тюменская весна" была очень интересной и так получилось, что они выиграли два чайника, блендер и фен. Настроение у всей семьи отличное.