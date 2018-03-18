Место встречи: фестиваль "Тюменская весна"

Фото tyumen-city.ru

Ежегодный фестиваль "Тюменская весна" проходит в Тюмени. Горожан ждут не только концерты, но и продовольственные ярмарки, викторина и фотоконкурс, марафон и форум. Представляем основную информацию о мероприятиях фестиваля в цифрах и фактах.

Концерты: почти на 200 фестивальных площадках свои номера представят более 100 ансамблей и солистов.

Фотоконкурс "Открой свою Тюмень": более 280 дизайнерских фоторамок – от 1 до 3 на каждой площадке, 450 волонтеров, 3 тыс. победителей, которые посетят концерт с участием Елки и Тимати 25 марта.

Полевая кухня: угощать горожан горячей кашей и чаем из армейских полевых кухонь будут на 53 площадках. Чтобы приготовить армейскую гречневую кашу с мясом повара израсходуют 6,5 тыс. тонн гречки и 6,5 тыс. тонн тушенки. Для раздачи угощения приготовлены 100 чайников, 100 половников и 400 термосов.

Продовольственная ярмарка "Покупаем Тюменское": участвуют 15 местных товаропроизводителей. Скидки – до 30%. Так, Тюменский комбинат "Абсолют" приготовит 12 тонн "Комсомольских", "Воронежских", "Московских" и "Шоколадных" пряников, птицефабрика "Боровская" реализует 1 млн яиц, а рыбоперерабатывающий завод "Эра-98" предложит 25 видов рыбной продукции.

Марафон "Поющий город": 130 тыс. детей, а это более 2 тыс. классов, и родители исполнят любимые музыкальные композиции и посоревнуются в вокальном мастерстве. 2 категории участников – младшие школьники и ученики 5-7 классов.

А теперь несколько фактов и основных положений о мероприятиях "Тюменской весны".

Концерты фестиваля "Тюменская весна" пройдут на всех площадках. В репертуаре представлены песни о Тюмени, весне и хорошем настроении. Хоровая капелла, ансамбли "Санрайз", "Парафраз", солисты джазового оркестра "Золотая труба" порадуют жителей популярными эстрадными композициями. Любители народного фольклора смогут посетить площадки, где выступят коллектив "Сибирская забава", театр казачьей музыки "Яр-Хмель", участники народного хора русской песни им. Г. Цыбульского, "Сударушка", "Лянок" и "Жемчужные узоры". Самую известную песню о Тюмени "По берегам Туры" горожане услышат в авторском исполнении почетного работника культуры Тюменской области Сергея Дьяконова-Дьяченкова. Концертные площадки будут работать с 10 до 16 часов.

Ансамбль "Санрайз".

Продовольственные ярмарки "Покупаем тюменское" - отличная возможность купить самую свежую продукцию напрямую от производителя и без торговых наценок. Тюменские сельхозпредприятия представят горожанам широкий ассортимент молочной и рыбной продукции, колбас, а также ветчину, яйцо и сладости. Некоторые предприятия презентуют новинки.

Ярмарка "Покупаем Тюменское". Фото ИА "Тюменская линия".

Викторина "Тюмень – она моя" - интеллектуальное состязание для знатоков родного края с двумя уровнями сложности. В категории "Для всех" будут представлены вопросы, связанные с названием улиц и площадей Тюмени, знаковыми зданиями, памятниками и арт-объектами, знаменитыми горожанами, памятными датами и событиями. В категории "Для знатоков" нужно ответить на более глубокие вопросы, подсказкой будут служить варианты ответов. Победители получат бытовую и кухонную технику, телевизоры и мобильные телефоны iPhone X. Участвовать могут горожане старше 18 лет.

Фото tyumen-city.ru

Фотоконкурс "Открой свою Тюмень" - шанс побывать на концерте с участием Елки и Тимати. Для участия необходимо 18 марта прийти на одну из площадок фестиваля "Тюменская весна", сделать селфи на фоне одной из установленных фоторамок и выложить в соцсеть "ВКонтакте" до 21 часа под хэштегом #откройсвоютюмень. Затем на протяжении суток – до 21 часа 19 марта – можно собирать лайки от пользователей соцсети. Топ-3000 победителей, которые возглавят рейтинг самых популярных авторов снимков, станут известны не позднее 23 часов 59 минут на сайте откройсвоютюмень.рф. Победители побывают на концерте с участием Елки и Тимати, который пройдет во Дворце спорта 25 марта. Участвуют в фотоконкурсе только совершеннолетние жители Тюмени.

Фотоконкурс "Открой свою Тюмень". Фото ИА "Тюменская линия".

Марафон "Поющий город" выявит самых талантливых исполнителей и лучшую группу поддержки. Ребята споют известные песни Владимира Шаинского "Когда мои друзья со мной", "Вместе весело шагать", произведение "Широка страна моя родная" Исаака Дунаевского, "Наш край" Дмитрия Кабалевского, "Пусть всегда будет солнце" Аркадия Островского, "Бьют часы" и "Прекрасное далеко" Евгения Крылатова, "Трус не играет в хоккей" Александры Пахмутовой и другие. Увеличить шансы на победу школьникам помогут группы поддержки из числа родителей. Оценит искусство ребят жюри из родительской общественности. Победителей наградят поездкой Тобольск, за второе место – экскурсией в "Жемчужину Сибири", за третье место - настольными играми. Лучшие ансамбли выступят 24 мая в сводном хоре в сопровождении Тюменского симфонического оркестра.

Фото группа "Тюменская весна" vk.com

Открытый родительский форум "Большая перемена" позволит родителям побывать на месте своих детей-старшеклассников и написать ЕГЭ по математике, физике, биологии, обществознанию, географии, истории. Участники примерят на себя роль выпускников и пройдут процесс от самого входа на экзамен до выполнения заданий с последующим их разбором. Сдать ЕГЭ родители смогут в любом из 150 имитационных пунктов.

Форум "Большая перемена". Фото ИА "Тюменская линия".

Фестиваль "Тюменская весна" приглашает горожан на свои многочисленные площадки. Пусть этот весенний день станет прекрасной возможностью зарядиться хорошим настроением, с пользой провести время и отдохнуть всей семьей.

Подробная информация о мероприятиях, запланированных в рамках фестиваля, представлена на странице мероприятия в сети Интернет. Задать интересующие вопросы можно по телефону 45-15-20.

Любовь Голышева