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Тюменцев приглашают отведать солдатской каши на "Тюменской весне"

10:22 17 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Полевые кухни на "Тюменской весне"
Продолжение: Качественные продукты от местных производителей представят на "Тюменской весне"

Настоящую солдатскую кашу - гречку с тушенкой тюменцы могут попробовать на фестивале "Тюменская весна" 18 марта. Блюдо приготовят по традиционному армейскому рецепту. 

Для ее приготовления повара сварят  6,5 тысяч тонн крупы и столько же тушенки, этого хватить более чем 100 тысяч человек. Попробовать ее можно будет бесплатно на 53 площадках. 

По словам директора центра допризывной подготовки "Аванпост" Николая Савченко, готовить еду будут в школьных и детсадовских пищеблоках, а также на комбинате школьного питания. При этом повара будут придерживаться настоящему армейскому рецепту, по которому гречку и тушёнка уложат в котел слоями.

"Это делается для того, чтобы мясо и крупа в готовом блюде распределились равномерно. Для этих целей уже приготовлены 100 чайников, 100 половников и 400 термосов", - отметил Николай Савченко.

Расположение ближайших к дому площадок с полевыми кухнями можно найти на официальной страничке фестиваля в Интернете.

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Теги: Тюменская весна
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