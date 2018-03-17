Качественные продукты от местных производителей представят на "Тюменской весне"

Продовольственные ярмарки. Фото: ИА "Тюменская линия"

Продовольственные ярмарки пройдут во время фестиваля "Тюменская весна" 18 марта. Местные товаропроизводители представят горожанам широкий ассортимент молочной и рыбной продукции, колбас, а также яйцо и сладости. Скидки составят до 30%.

На фестивальных площадках будут работать предприятия общественного питания с кулинарной продукцией и выпечкой, а также настоящие полевые кухни, где участники праздника смогут угоститься гречневой кашей с тушенкой.

Свою продукцию представят предприятия, которые выпускают экологически-чистую продукцию высокого качества.

Так же 18 марта на территории Тюмени будут работать около 200 площадок, здесь жителей ждет развлекательная программа, концертные номера, викторина, где главными подарками станут телевизоры и мобильные телефоны (iPhone X) и фотоконкурс "Открой свою Тюмень".

Адреса ближайших к дому площадок можно узнать на странице фестиваля "Тюменская весна" в Интернете.