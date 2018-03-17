up

17.03.2018 суббота

USD 57,4942

EUR 70,8099

В Тюмени 2..4 С 7 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Качественные продукты от местных производителей представят на "Тюменской весне"

13:59 17 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Продовольственные ярмарки. Фото: ИА "Тюменская линия"

Продовольственные ярмарки пройдут во время фестиваля "Тюменская весна" 18 марта. Местные товаропроизводители представят горожанам широкий ассортимент молочной и рыбной продукции, колбас, а также яйцо и сладости. Скидки составят до 30%.

На фестивальных площадках будут работать предприятия общественного питания с кулинарной продукцией и выпечкой, а также настоящие полевые кухни, где участники праздника смогут угоститься гречневой кашей с тушенкой.

Свою продукцию представят предприятия, которые выпускают экологически-чистую продукцию высокого качества. 

Так же 18 марта на территории Тюмени будут работать около 200 площадок, здесь жителей ждет развлекательная программа, концертные номера, викторина, где главными подарками станут телевизоры и мобильные телефоны (iPhone X) и фотоконкурс "Открой свою Тюмень". 

Адреса ближайших к дому площадок можно узнать на странице фестиваля "Тюменская весна" в Интернете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Ранее в сюжете
17.03.2018, 10:22 Тюменцев приглашают отведать солдатской каши на "Тюменской весне"
17.03.2018, 09:14 Более двух тысяч хоров выступят на "Тюменской весне"
15.03.2018, 13:10 Тюменцы могут выиграть толстовки с автографами знаменитостей
15.03.2018, 12:27 Тюменцы продегустировали деликатесы, которые можно будет купить на "Тюменской весне"
13.03.2018, 14:38 Гостей фестиваля "Тюменская весна" накормят армейской кашей с мясом
13.03.2018, 14:16 На фестивале «Тюменская весна» пройдут веселые старты и мастер-классы
12.03.2018, 14:27 Горожане смогут сделать селфи с Коньком-Горбунком, тюменским ковром и биатлонистами

Последние новости

15:47 На "Острове детства" тюменские школьники проводят свое расследование
15:23 Александр Логинов выиграл гонку преследования на Кубке IBU в Ханты-Мансийске
14:49 Российский режиссер снимет фильм при помощи искусственного интеллекта
13:59 "Русский по пятницам" приглашает слушателей
13:59 Качественные продукты от местных производителей представят на "Тюменской весне"
13:34 Турнир по киберспорту Tyumen Cyber Fest 2018 стартовал в Тюмени Фото
13:27 Во время Кубка мира по биатлону зрителей с перехватывающей парковки до "Жемчужины Сибири" довезут бесплатно
12:49 Россиянки завоевали серебро в лыжных гонках Паралимпиады
12:24 Тюменцев могут включить во всероссийский реестр доноров костного мозга
12:01 В Медицинском городе установили новые ультразвуковые сканеры
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Инфраструктуру для отдыха на тюменской набережной должны развивать предприниматели

Активисты ОНФ передали Владимиру Якушеву общественные предложения

Владимир Якушев: предпринимательская инициатива - важное условие роста экономики

Политика

Облдума внесла изменения в правила парковки для инвалидов

Налоговые поступления в бюджет Тюменской области выросли

Макет торпедного катера появится в тюменском парке осенью

Экономика

"Тюменский бройлер" предлагает покупателям более двухсот наименований продуктов

Производство тюменского бензина Евро-5 начнется во втором квартале 2018 года

Авиакомпания "Ютэйр" предлагает специальные цены на авиаперевозки

Общество

На "Острове детства" тюменские школьники проводят свое расследование

Российский режиссер снимет фильм при помощи искусственного интеллекта

"Русский по пятницам" приглашает слушателей

Спорт

Александр Логинов выиграл гонку преследования на Кубке IBU в Ханты-Мансийске

Во время Кубка мира по биатлону зрителей с перехватывающей парковки до "Жемчужины Сибири" довезут бесплатно

Россиянки завоевали серебро в лыжных гонках Паралимпиады

Происшествия

В Ноябрьске подросток из банкомата получил триста тысяч рублей

Липовые сотрудницы газовой службы обманывают пожилых тюменцев

Предприятие Главрыбвод оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+