Фестиваль "Тюменская весна" раздал первые подарки и готов раздавать еще

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы охотно участвуют в викторине "Тюмень - она моя" на фестивале "Тюменская весна". Уже разыграно с десяток фенов, блендеры, электрические чайники и множество сладких призов.

Так, на площадке фестиваля на улице Московский тракт тюменец Антон Михайлов выиграл микроволновую печь. Вопрос был о том, к какому сословию принадлежали родственники Менделеева. "Специально к конкурсу не готовился, я просто знаю, что у него родители были педагоги, поэтому методом исключения я ответил правильно. Выиграл наверное пока самый хороший подарок - микроволновую печь, очень рад, приеду домой, обрадую жену", - поделился он впечатлением.

Тюменка Хания Мухлаева ответила правильно на вопрос о том, какой материал использовался для декора купеческих особняков, правильный ответ - дерево. Выиграла электрический чайник. Она рассказала, что к викторине не готовилась. "Угадала, потому что испокон веков у нас в Тюмени деревом украшают дома, каждый день в центре вижу такие дома. Подарку рада - у меня как раз чайник сломался, не успела купить", - отметила она.

Организаторы викторины отмечают, что подарков много, тюменцев ждут на площадках до 16 часов.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Дарья Казакова