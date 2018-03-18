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Фоторамки конкурса "Открой свою Тюмень" привлекли горожан

10:15 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фестиваль "Тюменская весна". Фото ИА "Тюменская линия"

Уже 340 человек сделали снимки в фоторамке в ходе фотоконкурса "Открой свою Тюмень" на девять часов.

Как сообщают организаторы, они не только сфотографировались в фоторамке на фестивальных площадках "Тюменской весны", но и выложили свои снимки в соцсети "ВКонтакте".

Всего по городу размещено более 250 фоторамок. Желающим проголосовать останется выбрать ту из них, которая окажется ближайшей к дому, сделать фото и выложить его в соцсеть "ВКонтакте" под хэштегом #откройсвоютюмень.

Выложить фото в Интернет нужно до 21 часа. После этого начнется голосование, которое продлится до 21 часа 19 марта.

Каждый участник может выставить на фотоконкурс только один свой снимок. Победители будут объявлены не позднее 23 часов 59 минут на сайте откройсвоютюмень.рф. Здесь же можно будет отслеживать свой рейтинг.

Три тысячи победителей, набравших наибольшее число лайков, смогут побывать на грандиозном шоу с участием артистов Елки и Тимати. Концерт состоится во Дворце спорта 25 марта при поддержке тюменского международного аэропорта Рощино.

 

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Теги: фестиваль Тюменская весна , фотоконкурс

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