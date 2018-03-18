Известный блогер Miniyakovka пригласила тюменцев поселфиться

фото: ИА "Тюменская линия"

Фотография, сделанная в фоторамке с достопримечательностями Тюмени, принесет билет на грандиозное шоу с участием российских артистов Елки и Тимати. Известный Instagram-блогер Miniyakovka (Анастасия Яковлева) приглашает всех тюменцев увидеться уже на концерте.

"На сайте "Открой свою Тюмень" я узнала, что фоторамка с достопримечательностями Тюмени находится рядом с домом. Пришел, сфотографировался, выложил фотографию в соцсеть, выиграл билет. Что может быть проще?! Очень надеюсь, что у меня получится. Говорят, что более трех тысяч билетов раздадут в рамках этой акции – очень велики шансы на победу. Буду держать кулачки. Очень хочу на концерт. Приглашаю всех к участию в этой акции", - рассказала блогер.

Напомним, чтобы попасть на концерт, необходимо 18 марта сделать селфи на фоне специальных фоторамок, которые установлены на каждой из фестивальных площадок "Тюменской весны", и до 21 часа выложить фото в социальную сеть "ВКонтакте" под хэштегом #откройсвоютюмень.

До 21 часа 19 марта конкурсантам нужно набрать как можно больше лайков от пользователей соцсети. Победители, а в их число попадут 3 тыс. авторов самых популярных фото, получат билеты на концерт.

Екатерина Исаева