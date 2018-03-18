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Ученые опровергли влияние видеоигр на уровень агрессии

19:09 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
iPhones.ru

Немецким ученым удалось опровергнуть миф о влиянии компьютерных игр на агрессивность людей.

Выяснилось, что даже с изобилием жестокости на экране игры  не способны изменить поведение человека.

В эксперименте исследователей из Института человеческого развития Общества Макса Планка участвовали 90 психически здоровых людей. Среди них было 48 женщин и 42 мужчины со средним возрастом в 28 лет, которые ранее не играли в предложенные им игры GTA V и The Sims 3.

Испытуемых разделили на три группы. В течение двух месяцев первая группа ежедневно играла в агрессивную GTA V, вторая – в спокойную The Sims, а третья вовсе не играла в игры.

Ученые замеряли уровень агрессии людей до и после каждого сеанса видеоигр с помощью опросов. Результаты опросов показали, что уровень агрессии испытуемых по завершении исследования абсолютно не изменился. У членов всех трех групп он остался на одинаковом уровне.

Эксперимент проводился среди взрослых людей. Каким образом игры могут повлиять на детскую психику, не установлено, сообщает "Мир 24"

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Теги: ученые

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