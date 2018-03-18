Дарья Домрачева выиграла пасьют на этапе Кубка мира

biathlonrus.com

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Домрачева допустила два промаха на огневых рубежах и финишировала с результатом 30 минут 37,4 секунды. Второй стала Анастасия Кузьмина из Словакии. Замкнула тройку американка Сьюзан Данкли.

Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева, ставшая восьмой. Екатерина Юрлова-Перхт стала 24-й, Дарья Виролайнен - 30-я, сообщает "Р-спорт".