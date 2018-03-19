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Сильный снегопад начался в Тюменской области

07:34 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Гололед, порывы ветра до 22-27 м/с, метель, снежные заносы на дорогах ожидаются в некоторых районах Тюменской области 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

В период непогоды спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать правила безопасности. Если непогода застала вас на улице постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. Ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями.

Не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России - 101.

Евгений Бабенко

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Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , снегопад

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