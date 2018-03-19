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Тюменская дзюдоистка победила на турнире "Золотой шлем"

10:16 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Наталья Кузютина/фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Спортсменка центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Наталья Кузютина завоевала золото на престижном турнире серии "Большой шлем" по дзюдо в Екатеринбурге 17 и 18 марта.

В весовой категории до 52 кг, за медали боролись 14 лучших представительниц разных стран. Наталья Кузютина провела три встречи, одолев Дарью Скрыпник из Беларуси,  Александру-Ларису Флориан из Румынии и в финале Эрику Миранду из Бразилии, занимающую на данный момент первую строчку мирового рейтинга IJF. Отметим, данный турнир является рейтинговым, и победа в нем принесла тюменской дзюдоистке 1 тыс. очков. Таким образом, спортсменка упрочила свои позиции и входит в Топ-5 сильнейших в данной весовой категории.

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Напомним, Наталья Кузютина является заслуженным мастером спорта, бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира по дзюдо. На состоявшемся турнире по количеству медалей сборная команда России заняла второе место, на ее счету две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды. В соревнованиях приняли участие 251 дзюдоист из 34 стран мира, сообщает пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо". 

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Теги: Большой шлем , дзюдо , Екатеринбург , Наталья Кузютина , турнир

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