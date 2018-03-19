Тюменские десятиклассники на практике осваивали азы военной службы

Фото центра "Аванпост"

Освоить воинскую науку в условиях, приближенных к армейским, смогли тюменские десятиклассники, участники пятидневных сборов в центре "Аванпост".

Одной из основных задач учебных сборов была военно-профессиональная ориентация. Интерактивные площадки для презентации своей работы развернули кинологическая служба УФСИН и Управление федеральной службы войск Нацгвардии, пункт отбора на военную службу по контракту и отдел военного комиссариата по военно-патриотической работе с молодежью.

Особенно оценили подростки мастер-класс кинологической службы исправительной колонии № 1 с задержанием условного преступника и элементами дрессировки. Ребята расспрашивали кинологов о том, как воспитывают служебных собак, чем их кормят и какие породы выбирают из всех прочих. Завершились сборы встречей с сотрудниками силовых ведомств.

Как сообщают в пресс-службе центра "Аванпост", в 2018 году учебные сборы продолжатся до 30 мая. В них примут участие более 2 тыс. юношей из общеобразовательных и средне-профессиональных учреждений Тюмени, Исетского, Аромашевского и Тюменского муниципальных районов.

﻿ Фото центра "Аванпост" 1 /

Дарья Казакова