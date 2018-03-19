Поэты устроили флешмоб в тюменском автобусе № 25

Акция "Литературный автобус". Фото из группы Центра Дзержинец в соцсети "ВКонтакте"

Фестиваль "Всемирный день поэзии" завершится гала-концертом в Центре культуры "Современник" (ул. Олимпийская 9) 21 марта.

Молодой фестиваль с трехлетней историей быстро расширяет географию участников. В 2016 году поэт Стефания Данилова создала "Всемирный день поэзии" в Санкт-Петербурге. В 2017 году фестиваль прошел уже в 25 городах четырех стран, а в 2018 году организаторы мероприятия собрали участников в 52 городах семи стран.

Накануне праздничного поэтического вечера тюменские поэты провели флешмоб в общественном транспорте. Акция "Литературный автобус" прокатилась по маршруту № 25.

"Едем от железнодорожного вокзала до самой Войновки, читаем стихи, поем песни, разыгрываем билеты на культурные мероприятия города", - рассказали сами поэты в своей группе в "ВКонтакте".

Дополним, тюменских лауреатов фестиваля "Всемирный день поэзии" будут чествовать в Центре культуры "Современник" 21 марта, начало в 19 часов 30 минут. Вход свободный.

Лина Орлова