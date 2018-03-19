В Сургуте семейная пара торговала наркотиками

Фото следственного комитета РФ

Граждане, подозреваемые в хранении наркотических средств, задержаны в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, гражданские супруги хранили дома наркотические средства. В ходе обыска в их квартире изъято более 465 гр наркотиков. В дальнейшем пара планировала их сбыт в города.

40-летняя женщина и 27-летний молодой человек ранее уже привлекались к уголовной ответственности за хранение и распространение наркотических средств и за разбойное нападение.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.