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В Сургуте семейная пара торговала наркотиками

15:43 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Граждане, подозреваемые в хранении наркотических средств, задержаны в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, гражданские супруги хранили дома наркотические средства. В ходе обыска в их квартире изъято более 465 гр наркотиков. В дальнейшем пара планировала их сбыт в города.

40-летняя женщина и 27-летний молодой человек ранее уже привлекались к уголовной ответственности за хранение и распространение наркотических средств и за разбойное нападение.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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Теги: наркотики , Сургут

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