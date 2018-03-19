Молодые тюменцы получили гранты конкурса "Моя идея"

Победители конкурса "Моя идея"/Фото: "Моя территория"

Денежные гранты от 20 тыс. до 500 тыс. рублей вручили победителям первой волны конкурса "Моя идея". Грантовую поддержку получили 12 проектов из Тюмени и муниципалитетов юга Тюменской области, в том числе историко-краеведческий квест, первый фестиваль комиксов, программа по развитию молодых семей.

Два проекта-участника специальной номинации — коллаборации молодежных сообществ — стали обладателями грантов в 350 тыс. и 500 тыс. рублей. Все проекты первой волны конкурса будут реализованы до середины сентября 2018 года.

На церемонии награждения руководитель мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова отметила, что важно не только приходить со своими идеями, но и работать над качеством будущих проектов. Она сообщила о том, что команда Центра продюсирования сообществ будет менять и совершенствовать механику "Моей идеи" и добавлять новые этапы, которые позволят детально проработать социальные инициативы.

"Все проекты, которые подали на эту волну, достойны реализации в нашем регионе, независимо от того, получили они материальную поддержку или нет. А команды-победители представили инициативы в разных направлениях: в первой половине года мы проведем семейные фестивали, будем создавать комиксы и учить молодежь английскому языку, будем реализовывать проекты по техническому творчеству и экологии. Мы надеемся, что те, кто не получил грантовую поддержку, будут участвовать во второй волне конкурса. Мы готовы помочь сообществам в доработке и развитии своей идеи", — подчеркнула руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Один из обладателей гранта специальной номинации в 500 тыс. рублей Николай Петренко получил поддержку на реализацию программы по развитию и укреплению семейных ценностей "Крепче Стали". Он сообщил о том, что вместе с пятью сообществами из Ишима, Ялуторовска, Вагайского района и Тюмени будут организованы пять туристических семейных фестивалей, а также разработана универсальная система администрирования таких мероприятий, пользуясь которой все желающие смогут проводить события для всей семьи.

Крупные гранты получили проекты, связанные с организацией занятий по роллер-спорту и беговелам для детей и молодежи с инвалидностью "Лето равных возможностей", финал конкурса по 3D-моделированию "ВЗДумай", экспедиция "По следам дружины Ермака", первый в Тюмени фестиваль альтернативных инди-комиксов Comic Arts Tyumen.

Победителей грантового конкурса "Моя идея" выбирал экспертный совет по итогам очной защиты. Представители госвласти и бизнеса, специалисты социальной сферы, теле- и радиоведущие тюменских СМИ, руководители разных направлений мультицентра "Моя территория" оценивали социальный эффект проектов, их результативность, механизм реализации, информационную кампанию, а также само выступление.

Грантовый фонд конкурса "Моя идея" составил 3,5 млн рублей. На первую волну конкурса заявились 162 проекта, самыми популярными направлениями были добровольчество, образование, ЗОЖ и спорт.

Прием заявок на участие во второй волне "Моей идеи" начнется в конце апреля, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".