Известный бизнес-спикер Максим Батырев проведет мастер-класс в Тюмени

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Мастер-класс Максима Батырева "Менеджер в эпоху перемен: как управлять реформами" состоится в Тюмени 27 марта.

На мастер-классе самый востребованный бизнес-спикер России поделится личным опытом о том, как проходить внешние и внутренние кризисы. Расскажет, что делать для того, чтобы люди в обоих случаях разделяли интересы бизнеса, а не придумывали себе оправдания, почему у них нет результатов.

Максим Батырев - известный российский менеджер, обладатель премий "Коммерческий директор года" и "Менеджер года", автор бизнес-бестселлеров "45 татуировок менеджера" (самая продаваемая бизнес-книга в России) и "45 татуировок продавана". Максим прошел путь от рядового специалиста до топ-менеджера крупной российской компании. По версии ИД "Коммерсантъ" входит в Топ-1000 менеджеров страны.

Подробно о его достижениях и наградах, а также отзывы и рекомендации ведущих компаний страны - на сайте мастер-класса http://www.toptmn.ru/.