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Тюмень - лидер по PUBG в России, доказал Tyumen Cyber Fest

13:54 20 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Tyumen Cyber Fest. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы доказали свое первенство в дисциплине PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, заняв все призовые места на Tyumen Cyber Fest 2018.  

Завоевавшие золото турнира в PUBG тюменцы Фарид Мавлютов и Владислав Кибенко готовились к киберсоревнованиям всерьез. Парни вспоминают бессонные ночи перед турниром: тренировались около месяца. В боях до последнего момента были максимально сосредоточены – нельзя было допустить ошибку. "Устали, рады и хотим в этой дисциплине развиваться и дальше. Ждем следующих чемпионатов", – заявили победители, держа в руках сертификат на 50 тыс. рублей.

На второе место настрелял дуэт Эдуарда Боднарюка и Ильи Городецкого. Третьими стали Владелен Каукин и Александр Гапченко. В общей сложности в PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS сыграли более 450 человек. За чемпионский титул в финале турнира боролись сразу 100 киберспортсменов – это позволило стать Tyumen Cyber Fest 2018 самым крупным офлайн-турниром по PUBG в России (ранее в стране проводились игры, в которых одновременно сражались 15 и 70 человек). 

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"Тюменцы выступили очень достойно. Они заняли весь пьедестал в PUBG, а в DOTA2 и CS:GO взяли вторые места. Кроме того, в личном зачете среди любителей в дисциплине World of Tanks победил тюменский студент Дмитрий Неймышев. Думаю, это только начало. Как раз именно такие фестивали как Tyumen Cyber Fest позволяют воспитывать начинающих киберспортсменов и открывать новые имена", – прокомментировал победы земляков организатор тюменского Tyumen Cyber Fest Роман Чуйко.

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Напомним, в первый соревновательный день звание лучших танкистов и приз в 200 тыс. рублей завоевала команда "КОРМ-2" (сборная Санкт-Петербурга и Уфы). На второй день киберфеста победу в CS:GO праздновал коллектив DEEPDARK из Екатеринбурга, получивший сертификат на 75 тыс. рублей. Аналогичную награду получила уральская команда MarlerinoESports, которая оказалась сильнее всех в DOTA2. В Tekken7 отличился москвич Александр eatSports Жмылев. Вместе с лаврами победителя он увез с собой и 50 тыс. рублей.

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Как сообщают организаторы, за два дня Tyumen Cyber Fest посетили более 6 тыс. 500 киберболельщиков и более миллиона зрителей посмотрели онлайн-трансляции турниров в социальных сетях. Завершился фестиваль концертом рэпера ST. 

Тюмень имеет все шансы стать киберспортивной столицей России, сказал на торжественной церемонии закрытия Tyumen Cyber Fest 2018 Роман Чуйко. Он заверил, что на следующих крупных киберфестивалях в Тюмени могут появиться новые дисциплины, такие как LoL, Starcraft, Overwatch, Just Dance или Warface. 

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Теги: Tyumen Cyber Fest , киберспорт , фестиваль

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