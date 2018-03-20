Тюменец организовал в своей квартире наркопритон

УМВД России по Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в организации наркопритона, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 39-летний мужчина с 1998 года употреблял героин, в последнее время перешел на соль. Чтобы обеспечить себя бесплатной дозой вещества, он стал пускать наркоманов в свою квартиру на ул.30 лет Победы. Полицейские нагрянули в злачную квартиру и пресекли противоправную деятельность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как рассказала соседка, к обвиняемому постоянно приходили разные люди, употребляли наркотики, шумели.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.