Тюменские земли и объекты недвижимости больше не будут оценивать специалисты из Новосибирска или Калуги

фото "Тюменская линия"

Кадастровую оценку тюменской земли и объектов капитального строительства больше не будут определять независимые оценщики из Новосибирска или Калуги. Эти функции передаются в ведение бюджетным учреждениям, которые должны быть созданы в каждом субъекта РФ.

Об этом на пресс-конференции "О новых правилах проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" рассказали заместитель директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков и начальник отдела оценки Ирина Кивацкая.

"В июле 2016 года был принят закон "О государственной кадастровой оценке", который меняет всю ее систему, - пояснила Ирина Кивацкая. - Закон вступил в силу с 1 января 2017 года и до 1 января 2020 года установлен переходный период. Если раньше кадастровую оценку проводили независимые оценщики, победившие на аукционе путем снижения цены, и каждый раз это были новые исполнители, всегда иногородние, не знающие особенности рынка недвижимости в нашем субъекте, то теперь кадастровой оценкой будут заниматься на постоянной основе государственные кадастровые оценщики – штатные сотрудники государственного бюджетного учреждения".

фото "Тюменская линия"

Вторым значимым изменением системы Ирина Кивацкая назвала введение такой процедуры, как подготовка кадастровой оценки, которая должна осуществляться до 1 января года определения кадастровой оценки. Напомним, что кадастровая оценка должна проводиться не чаще чем один раз в три года, и не реже, чем один раз в пять лет. "Главная задача этого этапа, – подчеркнула она. - Полная оценка и достоверная исходная информация о земельных участках и объектах капитального строительства, в том числе информация о фактическом использовании данных объектов".

Необходимость уточнения фактического использования объектов недвижимости - это третье принципиальное отличие новой системы.

"Если раньше кадастровая оценка проводилась исходя из вида разрешенного использования, указанного в сведениях государственного кадастра недвижимости, то теперь после получения перечня объектов, подлежащих кадастровой оценке, государственным кадастровым оценщикам предстоит уточнить фактическое использование объекта и согласовать эти данные с уполномоченным органом власти, курирующим государственное бюджетное учреждение и с органами местного самоуправления, на территории которых находятся эти объекты", - сообщила начальник отдела оценки областного департамента имущественных отношений.

Новый закон о государственной кадастровой оценке дает правообладателям объектов недвижимости возможность направить в бюджетное учреждение декларацию о характеристиках объекта недвижимости. "Сведения, указанные в декларации будут проверены бюджетным учреждением, - заверила Ирина Кивацкая. - И если они подтвердятся, то будут использованы при кадастровой оценке".

Законом предусмотрено, что уполномоченный орган субъекта РФ, принявший решение о проведении государственной кадастровой оценке, размещает результаты обработки перечня объектов на своем официальном сайте и в фонде данных государственной кадастровой оценки промежуточные отчетные документы для ознакомления и направления замечаний. Срок для направления замечаний – 50 дней. Законодательством предусмотрена также возможность обращения в бюджетное учреждение за разъяснениями, связанными с определением кадастровой стоимости. Эти разъяснения должны быть предоставлены в течение 30 дней. Если будет выявлена техническая или методологическая ошибка, то по решению бюджетного учреждения будет сделан пересчет кадастровой стоимости. В случае исправления ошибок допускается изменение кадастровой стоимости только в сторону понижения.

Нововведения, по словам заместителя директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимира Третьякова, затрагивают интересы и каждого гражданина и организации.

"Каждый из нас достаточно чутко реагирует на любое изменение, которое затрагивает, так или иначе, наши финансовые интересы. А от кадастровой стоимости зависит очень многое – налоги и гражданина и организации, исчисляется именно от кадастровой стоимости. От кадастровой стоимости зависит арендная плата, если земельный участок или объект недвижимости взят во временное пользование", - пояснил он.

Владимир Третьяков посоветовал всем тюменским собственникам, крестьянам, ведущим свой бизнес на земле, производителям пойти в библиотеку или в Интернет, и пополнить свои правовые знания.

"Хорошо бы зарегистрироваться и на сайте госуслуг, чтобы знать и понимать, что происходит в такой важной сфере как проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости", - считает он. Правовая культура и знания законодательства помогут каждому стать партнером нового государственного бюджетного учреждения, призванного навести порядок в такой важной сфере как учет и оценка земли и объектов недвижимости.

Борис Олейник