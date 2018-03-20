Тысячи пернатых возвращаются из теплых стран домой

Фото givotnie.com

Тысячи перелетных птиц, возвращающихся в Приморье после долгой зимовки в южных странах, замечены у границ национального парка "Земля леопарда". Несмотря на все еще крепкие мартовские морозы пернатые вновь появляются в родных местах, вместе со всей живой природой приветствуя приход весны.

Одни из первых перелетных птиц, которые в этом году были замечены над нацпарком, – дикие гуси. Выстроившись клином, они летят вдоль побережья и вглубь Приморья. Один из массовых пролетов был запечатлен неподалеку от нацпарка.

По словам специалистов, эти крылатые странники возвращаются в Россию из Китая, Таиланда и Кореи, преодолевая при этом за короткий срок около 3 тыс. километров. В азиатских странах охота огнестрельным оружием зачастую запрещена или ограничена, поэтому гуси могут возвращаться в таких больших количествах. В нацпарке и у его границ они займут заболоченные участки и поля.

"Каждый год в начале весны пернатые на удивление точно повторяют путь в родные края. И хотя даже днем все еще может быть холодно, перелет, например, гусей, назвать запоздалым нельзя. Процесс запущен, и движение жизни не остановить, – отметила заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Евгения Бисикалова. – В России только на особо охраняемых природных территориях, таких как "Земля леопарда", эти птицы могут чувствовать себя в относительной безопасности. К сожалению, в других местах они могут стать жертвами бесконтрольной охоты и браконьерства".

Фото нацпарка "Земля леопарда"

Также по наблюдениям специалистов нацпарка, хоть и немного позже других уток, в южные районы Приморья прибывают первые мандаринки. Подходит к концу массовый пролет японских журавлей, появляются первые даурские журавли. Еще одним интересным результатом наблюдений за возрождающейся природой "Земли леопарда" стала встреча с чибисами, которые уже успели порадовать сотрудников нацпарка своим пением. Всего на территории нацпарка насчитывается 333 вида птиц, включая оседлые и перелетные виды. Здесь обитают мандаринки, сапсаны, а из редких птиц особую ценность представляет хохлатый орел: "Земля леопарда" является единственным местом на территории России, где гнездится этот краснокнижный хищник, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".