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Тюменские мамочки чаще всего рожают в пятницу

20:01 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Летние месяцы в 2017 году стали лидерами по уровню рождаемости в 2017 году. Так, в августе в регионе появилось на свет боле 2 тыс. младенцев, это чуть меньше, чем в июне и июле. А самым плодотворным днем недели оказалась пятница.

По данным Фонда социального страхования, средний возраст родивших женщин 27-30 лет, а число мамочек моложе 16 лет в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось с 14 до 5. Кроме того, с 14 до 11 сократилось число женщин, решивших рожать после 45 лет.

По статистике мальчики рождаются чаще, чем девочки. Средний рост новорожденных составил 3,2-3,4 кг. С весом более 5 кг родилось 25 малышей, из них 21 мальчик и 4 девочки. Средний рост новорожденных составил 52 см.     

Больше всего детей в 2017 году появилось на свет в Перинатальном центре Тюмени, среди районных учреждений лидировала Областная больница № 11 р.п. Голышманово.

В рамках национального проекта "Здоровье" с 2006 года в регионе действует программа "Родовой сертификат". Она направлена на улучшение качества медицинской помощи женщинам в период беременности, во время родов и в послеродовой период, а также в течение первого года жизни ребенка.

За 2017 год медицинские организации по родовым сертификатам  получили 200 млн рублей. В Тюменской области участниками этой программы являются 28 медицинских учреждений. Для них - это дополнительная финансовая поддержка. Стоимость родового сертификата составляет 11 тыс. рублей.

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Теги: дети , ЗАГС , рождаемость

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