Избирателей студсовета Тюменской области зовут на раздачу аккаунтов

Студенческий совет Тюменской области. Фото из группы студсовета "ВКонтакте"

166 кандидатов зарегистрировались на выборах в студенческий совет Тюменской области.

Регистрация кандидатов завершилась 15 марта. Претенденты на победу прошли деловую игру в две волны, на которой кандидатам рассказали, что такое инфоповод и как распространить информацию о своей деятельности. Теперь пришла пора проявить свою медиаактивность. О проведении мероприятия они должны отчитаться по двум критериям. Участниками события должны стать не менее 50 человек и информация о нем обязательно должна выйти в СМИ - в новостную повестку портала или же в сообществе "ВКонтакте", в которой более тысячи подписчиков. Дедлайн медиагонки - 26 марта. К этому дню кандидаты должны также опубликовать видеоролик "Почему я решил стать членом в студенческий совет?".

Студенческий совет Тюменской области. Фото из группы студсовета "ВКонтакте"

Из 166 кандидатов выберут 15 членов студсовета. Выбирать будут сами студенты в течение трех дней. Избиратель может отдать свой голос трижды. Студенты до 25 лет любой формы обучения юга Тюменской области могут поддержать кандидатов в студенческий совет региона. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 30 марта на точке выдачи логинов и паролей в своем учебном заведении с 11 до 15 часов с понедельника по пятницу. Уже открыты точки в Тюмени и Тобольске.

Студенты ТИУ могут получить ключи от аккаунтов в строительном институте (ул. Луначарского, 2), Институте геологии и нефтегазодобычи (ул. Мельникайте, 70), Институте транспорта (ул. Мельникайте, 72), Институте промышленных технологий и инжиниринга (ул. Володарского, 38). ТюмГУ расположил пункты в Институте социально-гуманитарных наук (ул. Ленина, 23), Институте математики и компьютерных наук (ул. Перекопская, 15а), Финансово-экономическом институте (ул. Ленина, 16), Институте психологии и педагогики (проезд 9 Мая, 5), Институте биологии (ул. Пирогова, 3), Институте государства и права (ул. Ленина, 38), Институте наук о Земле (ул. Червишевский тракт, 13).

В альма-матер получат логины студенты ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) и Тюменского лесотехнического техникума (ул. Луначарского, 19).

Доступ к аккаунтам получают и студенты Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева (ул. Знаменского, 58), Тобольского индустриального университета (ул. Зона вузов, 58) и Тобольского многопрофильного техникума (ул. Знаменского, 52а стр 1).

Студенческий совет Тюменской области. Фото из группы студсовета "ВКонтакте"

"Тюмень уже работает по полной программе. Уже регистрирует избирателей Омутинка, Тобольск, запускаем Ишим. На очереди - Ялуторовск, Ярково, Нижняя Тавда и Заводоуковск. В остальных городах региона эта процедура завершится в ближайшие дни. В выборах в студсовет будут задействованы все студенты Тюменской области", - заверила член комитета студенческого совета Тюменской области Инна Корсун.

Список точек регистраций будет обновляться, сообщают организаторы. Голосование будет проходить с 28 по 30 марта на сайте проекта "Мой портал". Также интернет-издание будет отображать живой рейтинг голосования в режиме онлайн. Церемония награждения 15 членов студенческого совета Тюменской области пройдет 31 марта.

Лина Орлова